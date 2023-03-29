Обвинение попросило Верховный суд Татарстана суд приговорить казанского стрелка Ильназа Галявиева к пожизненному заключению по делу об убийстве девяти человек, с отбытием первых пяти лет срока в тюрьме, сообщает Генпрокуратура России в Telegram. В дальнейшем он должен будет отбывать наказание в колонии особого режима.
Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима, — цитирует ведомство выступление прокурора Татарстана Илдуса Нафикова в ходе прений в суде.