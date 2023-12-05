Обвалившаяся сопка перекрыла дорогу на юге Сахалина Обвал сопки заблокировал дорогу около села Ясноморское на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Обвал сопки произошел на автодороге в южной части Сахалина, сообщило ТАСС Министерство транспорта региона. В настоящее время проезд заблокирован. На месте происшествия работает дорожная техника.

На участке автомобильной дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск, около села Ясноморское произошел сход селевых масс на проезжую часть. Проезда нет, — отметили в ведомстве.

Ранее трассу М-5 «Урал» в Челябинской области перекрыли из-за экстремальной погоды. На целую ночь ввели ограничения для автобусов, большегрузов и такси.

После этого на перегоне Итыкит — Окусикан Байкало-Амурской магистрали (БАМ) приостанавливали железнодорожное движение после подрыва поезда. Сообщалось, что вспыхнула цистерна с топливом. Однако зарубежные СМИ предположили, что инцидент организовала Служба безопасности Украины (СБУ), которая прикрепила к вагону взрывное устройство. Для ликвидации последствий происшествия было привлечено более 120 человек и техника специального назначения.

Недавно глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что альтернативным маршрутом Крымскому мосту, который часто перекрывают, может стать новая железная дорога от Ростова-на-Дону. По его словам, проект строительства предполагает, что железнодорожные пути пройдут через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.