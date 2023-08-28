«Обвалился потолок»: жительница СНТ под Люберцами о падении БПЛА Жительница СНТ под Люберцами: из-за уничтожения БПЛА в доме обвалился потолок

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Жительница садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Березка-К» Люберецкого района Московской области рассказала, что услышала взрыв, прозвучавший из-за уничтожения беспилотника, в 4:25 утра. В беседе с LIFE.ru она отметила, что осколки упавшего БПЛА попали в ее гараж, парник и дом. Женщина пожаловалась, что в доме обвалился потолок.

Утром в 4:25 раздался взрыв, грохот такой сильный. Полетело всё, потолок обвалился... Страшно было, непонятно, что это такое, — рассказала жительница СНТ.

По ее словам, когда дрон рухнул, все соседи вышли на улицу, чтобы посмотреть, что произошла. Жительница СНТ подчеркнула, что на третьем этаже ее дома также разбилось стекло. Кроме того, осколки беспилотника разлетелись по всем домам в округе. Женщина уточнила, что тушить части дрона не потребовалось. Прибывшие на место эксперты задокументировали произошедшее и забрали осколки.

Российские силы ПВО в ночь на 28 августа в Подмосковье сбили дрон, летевший по направлению к столице. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инцидент произошел в небе над Люберцами. Позже в Сети опубликовали кадры с места уничтожения БПЛА в районе подмосковных Люберец. Отмечается, что обломки упали в местном СНТ. Пострадавших нет.