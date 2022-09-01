Обстреляны приграничные села Курской области Курские власти сообщили об обстреле приграничных сел области со стороны Украины

Фото: flickr

Приграничные села Курской области были обстреляны со стороны Украины, сообщает Telegram-канал регионального правительства. Пострадавших и разрушений нет.

Утро 1 сентября началось с попыток обстрела ВСУ приграничного села Гордеевка в Кореневском районе. Все они, к счастью, закончилось недолётами. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

В правительстве региона отметили, что школы в селах Алексеевка и Троицкое начали учебный год в дистанционном режиме. При этом в 17 домовладениях села Алексеевка, где из-за действий ВСУ регулярно страдает вышка сотовой связи, по распоряжению губернатора поставили усилители мобильного сигнала.

Как сообщил ранее глава Курской области Роман Старовойт, в результате обстрела ВСУ погибло более 20 коров элитной породы. Украинские военные целились по двум приграничным селам Глушковского района области — Алексеевка и Елизаветовка. Среди местных жителей пострадавших нет. Также пострадали несколько частных домовладений.

23 августа губернатор продлил действующий в регионе «желтый» (высокий) уровень террористической опасности еще на 15 дней, до 7 сентября. Он также призвал жителей региона к бдительности.