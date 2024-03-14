«Обстановка напряженная»: Коц об атаке ДРГ под Белгородом Коц рассказал об отражении атаки ДРГ на границах Белгородской области

Фото: МО Украины

Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на участника боев с украинской ДРГ под Белгородом о напряженной обстановке в приграничной зоне. По словам источника, идет отражение атаки, ведется стрелковый бой. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП Bradley, работают авиация, РСЗО, — приводит журналист слова источника.

Собеседник Коца добавил, что противник пытается прорваться со стороны населенного пункта Козинки, который находится напротив Великой Писаревки. По его словам, оттуда идет бронированная техника.

Обстановка напряженная. Но наши парни бьются как тигры. Это и подразделения отделов мобильных действий «Хунзах», и штормы, и Минобороны. Отражение атаки идет, в данный момент — стрелковый бой, — рассказал источник.

Telegram-канал Baza сообщил, что бой с украинскими диверсантами идет в районе села Сподарюшино. По его информации, населенный пункт оцеплен, туда никого не пускают.

Раннее Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник сообщил, что российские военные остановили украинскую ДРГ при попытке прорваться в Белгородскую и Курскую области. По данным канала, диверсанты хотели проникнуть в курский поселок Теткино, но были отброшены. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.