Работа общественного транспорта парализована в Анадыре из-за метели

Работа общественного транспорта в Анадыре, административном центре Чукотки, остановлена из-за сильной метели. Были отменены уроки в школах, а местный аэропорт работает с перебоями, сообщает ОТР.
Видимость на дорогах практически упала до нуля, порывы ветра составляют до 23 метров в секунду. В одном из посёлков жителей
Региональное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу
У жителей Анадыря регулярно возникают трудности из-за сложных погодных условий. Например, летом 2020 года из-за низкой температуры пришлось включать отопление в жилых домах города и городского округа Эгвекинот.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был побит суточный температурный рекорд 1983 года. Температура воздуха в городе понизилась до минус 21 градуса.