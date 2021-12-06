Работа общественного транспорта парализована в Анадыре из-за метели

Работа общественного транспорта в Анадыре, административном центре Чукотки, остановлена из-за сильной метели. Были отменены уроки в школах, а местный аэропорт работает с перебоями, сообщает ОТР.

Видимость на дорогах практически упала до нуля, порывы ветра составляют до 23 метров в секунду. В одном из посёлков жителей развозят по домам спасатели. По данным синоптиков, метель будет продолжаться весь день.

Региональное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу предупредило о необходимости соблюдать меры безопасности. Так, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, пешеходам — не пренебрегать правилами и не переходить дорогу в неположенных местах, родителям — не оставлять детей без присмотра. Ведомство призывает граждан не выезжать за пределы населённых пунктов и не посещать водные объекты.

У жителей Анадыря регулярно возникают трудности из-за сложных погодных условий. Например, летом 2020 года из-за низкой температуры пришлось включать отопление в жилых домах города и городского округа Эгвекинот.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был побит суточный температурный рекорд 1983 года. Температура воздуха в городе понизилась до минус 21 градуса.