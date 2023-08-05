Общественник Рогов сообщил о мощном взрыве у Крымского моста

Фото: Sergey Aksyonov/Twitter.com/Global Look Press

В районе Крымского моста произошел мощный взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Он добавил, что на переправе перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности из-за атаки украинских дронов. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Мощный взрыв произошел в районе Крымского моста. После этого начался пожар. Местные жители указывают, что слышали громкий взрыв в районе н.п. Яковенково. Сообщается, что, возможно, место происшествия рядом с Крымским мостом. Официальных подтверждений на данный момент нет. На Крымском мосту перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности из-за атаки украинских дронов. Однако сам мост, по предварительным данным, не пострадал, — написал Рогов.

Напомним, в результате первой атаки на Крымский мост 8 октября 2022 года прогремел мощный взрыв. Сдетонировало взрывное устройство в грузовом автомобиле. В результате вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.

Вторая атака произошла 17 июля 2023 года. В три часа ночи Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.