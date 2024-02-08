Общение с СБУ обернулось 13 годами колонии для жителя Красноярского края Суд дал 13 лет колонии готовившему диверсию в Красноярском крае мужчине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Красноярский краевой суд вынес приговор 23-летнему мужчине за сотрудничество с СБУ и подготовку диверсии на железной дороге, сообщает пресс-служба судов региона в Telegram-канале. Он получил 13 лет колонии строгого режима.

Красноярский краевой суд огласил приговор в отношении 23-летнего Дмитрия Киселева, признанного виновным в государственной измене и приготовлении к диверсии, — говорится в сообщении.

Согласно представленным данным, фигурант самостоятельно вышел на связь со Службой безопасности Украины. Он получил от украинской стороны задание сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а также осуществить поджог и взорвать железнодорожные объекты в регионе.

Также известно, что мужчина передал СБУ данные о местонахождении российских войск в Харцызске Донецкой области. Ранее он проживал на территории этого населенного пункта.

Ранее в Туле мужчина поджег здание тяговой электроподстанции «Тулгорэлектротранса» на улице Плеханова. Пламя охватило фасад и внутренние стены здания, полиция разыскивает поджигателя. Уточняется, что злоумышленник облил строение легковоспламеняющейся жидкостью. При этом оборудование повреждений не получило, работа транспорта не нарушалась.