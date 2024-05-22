Общение с чат-ботом обошлось уральскому школьнику в 226 тысяч рублей Мальчик на Урале поиграл с мошенником и отдал 226 тысяч рублей

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Девятилетний мальчик выполнил «задания» в игре и лишил мать 226 тысяч рублей, сообщает KP.RU со ссылкой на МО МВД России «Каменск-Уральский». Как рассказала женщина, сын играл на своем телефоне, а затем перешел в мессенджер для общения с чат-ботом, который попросил сделать фото с ее банковского приложения.

Неизвестный убедил мальчика сделать фото приложения банка с телефона мамы и скинуть в диалог. За выполненное задание ему пообещали 10 тысяч бонусов в игре, — пояснили в полиции.

По имеющимся данным, злоумышленник связался с несовершеннолетним через чат-бот. Там мальчик выполнил несколько указаний собеседника, помимо фотографии с телефона матери. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас они проводят расследование.

Пенсионерка из Санкт-Петербурга ранее отдала мошенникам более 10 млн рублей за «снятие порчи». «Мощный колдун» заявил пожилой жительнице, что на нее наложено проклятие, которое можно снять. Петербурженка переводила «волшебнику» деньги в течение месяца, а после потеряла с ним связь. Для победы над «заклятьем» пострадавшая продала квартиру и взяла несколько кредитов. Правоохранители возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.