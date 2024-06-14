Обрушившийся после обстрела подъезд в Шебекино попал на фото Губернатор Гладков показал разрушения после обстрела Белгородской области

Обрушившийся после обстрела подъезд многоквартирного дома в городе Шебекино попал на фото. Судя по опубликованному в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова фото, в доме также начался пожар.

На снимок попала часть многоквартирного дома с обрушенным подъездом. На переднем плане видны поваленные деревья, из окон одной из квартир на втором этаже вырываются языки пламени, валит черный дым.

По данным Telegram-канала SHOT, два человека погибли. По словам очевидцев, под завалами слышны крики детей. По информации канала, после атаки украинских военных обрушились 15 квартир. Как указал канал, количество пострадавших увеличилось до пяти, а сейчас под завалами могут находиться как минимум пять человек.

Утром 14 июня в Белгородской области звучала сирена ракетной опасности. Ее слышали жители Белгорода и Белгородского района, а также Шебекинского городского округа и города Шебекино. Людей призвали спуститься в укрытия. Также ракетная опасность объявлялась в области в ночь на 14 июня. Гладков также советовал гражданам укрыться в подвале и оставаться там до отбоя сигнала. Спустя несколько минут такой же сигнал прозвучал в Курской области.