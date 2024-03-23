Обрушившийся купол «Крокус Сити Холла» сняли на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обрушившийся купол концертного зала в «Крокус Сити Холле» попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «112». Судя по представленным материалам, помещение полностью выгорело изнутри.

На кадрах можно увидеть внутреннее состояние зрительного зала. Потолок прогорел и обрушился, на стенах видны металлические конструкции, повсюду завалы. На месте работают специалисты спасательной службы.

Ранее пресс-служба МЧС России опубликовала кадры с места разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл». Судя по представленным материалам, зрительный зал оказался полностью разрушен. На фото и видео можно увидеть работу сотрудников спасательной службы, которые с помощью специальных инструментов разбирают металлические конструкции на месте зала. Также на кадрах угадываются остовы кресел — сверху на них рухнули осветительные леса и кровля.

Также в МЧС сообщали, что спасатели приступили к разбору завалов, образовавшихся в результате пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл». Специалисты оснащены аварийно-спасательными машинами, робототехническими комплексами и беспилотниками. Также к работе привлечены кинологические расчеты.