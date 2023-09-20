«Обрушилось уже дважды»: очевидец о взрыве дома в Балашихе Очевидец взрыва в Балашихе сообщил о повторном обрушении здания

Фото: NEWS.ru

Очевидец взрыва в доме в Балашихе сообщил NEWS.ru, что поврежденное здание дважды обрушилось. По его словам, в момент взрыва он находился в своей квартире в доме напротив. Мужчина услышал громкий хлопок и вышел на улицу. Он отметил, что спасатели вытаскивают людей через окна, а территория вокруг дома оцеплена.

У нас задрожал весь дом. Услышал хлопок, потом выбило стекла на балконе. Даже не понял, что случилось, просто оделся и побежал на улицу. Там увидел, что обвалился соседний дом. Уже известно, что это произошло из-за утечки газа. Наши дома, кстати, пару месяцев уже не проверяли. Некоторые люди еще остаются под завалами. Что тут сказать, халатность людей. В чате дома сейчас написали, что здание обрушилось уже дважды, — рассказал очевидец.

Взрыв в многоэтажном доме на улице Октябрьская прогремел утром 20 сентября. По данным «112», жильцы первого и второго этажей смогли эвакуироваться самостоятельно. По предварительной информации, эпицентр взрыва находился на третьем этаже.

Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

Информацию о взрыве ранее подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, полностью обрушились три этажа. Повреждения получили по меньшей мере 10 квартир, фиксируется сильное задымление.

Позже Telegram-канал «112» сообщил, что в многоэтажке произошло повторное обрушение. На месте происшествия работали спасатели, которые теперь оказались под завалами.