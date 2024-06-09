Обрушение восьмиметровой горки в Биробиджане может стать уголовным делом СК решает вопрос о возбуждении дела после обрушения горки в ЕАО

Фото: МЧС России/ТАСС

Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проверяет обрушение горки на свадьбе в Биробиджане, сообщает пресс-служба ведомства. Следствие может квалифицировать инцидент как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об итогах должен будет доложить исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СК Эдуард Трубчик.

Следственными органами СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

В результате обрушения восьмиметровой горки на базе отдыха «Околица» в Биробиджанском районе пострадали семь человек. Деревянные перекрытия не выдержали желающих сделать красивые снимки на фоне озера и сломались. По данным пресс-службы МЧС по Еврейской автономной области, в больнице с переломами находятся трое.

Ранее сообщалось, что с 20-метровой высоты в горах Тункинского района на границе Бурятии и Иркутской области сорвался альпинист. Мужчина сломал обе ноги. Для спасения пострадавшего задействовали вертолет Ми-8 МЧС России. Мужчина находился в составе незарегистрированной группы.