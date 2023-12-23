Обрушение горки с детьми в Хакасии привело к уголовному делу СКР возбудил уголовное дело после обрушения горки с детьми в Хакасии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения горки в Хакасии, в результате чего пострадали восемь детей, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Выяснилось, что объект не прошел сертификацию и не имел запрещающих эксплуатацию ограждений.

Усть-Абаканским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в связи с травмированием детей в результате падения с горки по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), — говорится в сообщении.

ЧП произошло вечером 23 декабря в поселке Усть-Абакан. Более 10 детей играли на площади, где велось строительство деревянной горки. Во время катания обрушилась посадочная платформа объекта, в результате чего несколько детей упали с трехметровой высоты.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По последней информации, у двух девочек зафиксированы переломы ног, еще у одного мальчика сломан позвоночник.

Также сообщалось, что горку строили без лицензии. По некоторым данным, глава поселкового совета Нина Леонченко поручила заместителю подготовить центральную площадь к празднику. Администрация закупила у местного бизнесмена пиломатериалы на сцену, лавочку и горку и стала возводить объект «своими руками», не оформив при этом официальных закупок и письменных поручений.