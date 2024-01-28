Обрушение аварийного дома в Ростове-на-Дону может продолжиться Дом в Ростове-на-Дону может продолжить разрушаться из-за слабой конструкции

Разрушение многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, в котором ранее обрушился подъезд, может продолжиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации. Уточняется, что риски связаны с неустойчивостью и нестабильностью конструкции.

Эта часть крайне неустойчива, нестабильна, то есть вполне возможно дальнейшее обрушение. <...> Мы будем расширять сейчас площадь безопасности, — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что оцепление вокруг дома в ближайшее время снимать не будут, подходы к зданию перекроют.