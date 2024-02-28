Обожженный труп подростка с телефоном в руке нашли в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Труп 17-летнего подростка обнаружила его бабушка в квартире жилого дома в Старой Купавне в Московской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, на теле несовершеннолетнего были термические ожоги, а в руке — оплавленный смартфон.

Сегодня утром в п. Зеленый г. Старая Купавна в квартире бабушки обнаружен труп ее несовершеннолетнего внука 2006 г. р. По имеющейся информации, на теле подростка установлены термические ожоги и в руке обнаружен оплавленный сотовый телефон, — сказано в сообщении.

Причины смерти подростка пока не установлены. Сотрудники региональной прокуратуры проводят проверку. В частности, проверяются родители погибшего на предмет исполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в подмосковном Ногинске 17-летний подросток умер в результате удара током от замотанного провода для подзарядки iPhone. Трагедия произошла, когда он разговаривал со своей возлюбленной по телефону. По словам девушки, во время разговора юноша неожиданно вскрикнул и связь с ним оборвалась. Тело подростка с ожогом от уха до плеча спустя время обнаружила его мать, а рядом с ним лежал обгоревший смартфон.