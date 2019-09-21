https://static.news.ru/photo/8b67c9a6-dc7a-11e9-98c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В районе Нёноксы (Архангельская область) завершаются работы по демонтажу технологического оборудования с понтонов, выброшенных на берег Белого моря в результате взрыва на полигоне под Северодвинском. Сами понтоны позже тоже будут утилизированы.

После погрузки оборудования в транспортные контейнеры они будут вертолётами вывезены к месту утилизации, — рассказали « Интерфаксу » специалисты на месте работ.

После этого понтоны снимут с мелководья и тоже отбуксируют на утилизацию.

Как писал News.ru, взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошёл 8 августа во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. По данным Минобороны, погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации и троих госпитализированных.

31 августа корреспонденты агентства «Беломорканал» измерили уровень радиации возле двух понтонов, выброшенных на берег от этого взрыва. По их данным, радиационный фон был превышен в восемь раз. Однако потом глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что радиационных рисков для здоровья населения Северодвинска нет, и призвала с осторожностью относиться к исследованиям уровня радиации, которые проводят неспециалисты.