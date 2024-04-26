Оборонявшаяся шваброй от побоев мужа женщина заплатит его сестре 300 тысяч В Кузбассе убившая мужа женщина заплатит его сестре 300 тысяч рублей

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В Кузбассе суд приговорил жительницу Мариинска к выплате 300 тысяч рублей сестре убитого ею мужчины, сообщает пресс-служба судебной инстанции. Последний приходился подсудимой сожителем. Она нанесла ему несколько ударов шваброй, защищаясь от побоев. В результате мужчина скончался в больнице от разрыва селезенки.

Преступление было совершено в августе 2020 года, когда женщина поссорилась со своим сожителем. В ходе ссоры сожитель деревянной шваброй ударил ее по руке, которой она прикрывала голову от удара. После этого подсудимая, выхватив деревянную швабру из рук сожителя, нанесла ему этой шваброй не менее одного удара в поясничную область слева, а также не менее трех ударов в область левой седалищной кости и верхних конечностей, — рассказали в суде.

Сестра погибшего требовала от осужденной 1 млн рублей в качестве моральной компенсации, но суд удовлетворил только треть суммы. Сама подсудимая настаивала, что не виновна в преступлении, а у ее сожителя с сестрой постоянно были конфликты. Как следствие, она не может испытывать моральных страданий по поводу его смерти.

Ранее житель Санкт-Петербурга убил супругу на фоне развода. Инцидент произошел 22 апреля. Позднее мужчина выпал из окна. Сотрудников полиции и других экстренных служб вызвала сестра погибшей, заявившая, что не может попасть в квартиру и помочь родственнице.