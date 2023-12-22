Обокравший 45 офисов вор задержан в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске полицейские задержали серийного вора, совершившего в разное время кражи из 45 офисов, сообщает KP.RU. Как отметили правоохранители, 42-летний мужчина уже имеет судимость за кражу.

Как сообщает издание, злоумышленник в течение нескольких месяцев проникал в офисы различных новосибирских фирм, где похищал ценное имущество. В ряде случаев его действия фиксировали камеры наблюдения. В полиции отрабатывали возможные места нахождения преступника, на его розыск были ориентированы все наружные наряды. В итоге рецидивиста вычислили и задержали.

Оперативники установили причастность подозреваемого к совершению 45 эпизодов краж в Новосибирске, — уточнили в региональном главке МВД.

Вот отправлен в следственный изолятор. В полиции устанавливают причастность мужчины к другим преступлениям.

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