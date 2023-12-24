«Обойму бы расширить»: в Красноярске мужчина стрелял на улице Kras Mash: в Красноярске мужчина стрелял на улице из пневматического оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске мужчина стрелял из пневматического пистолета по дверям. Видео со стрелком опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Обойму бы расширить, да? Так хлопает, — комментирует мужчина результаты стрельбы.

Как пишет канал, мужчина уже не один раз становился героем подобных видео. Kras Mash сообщил, что однажды он ранил ножом человека. По мнению местных жителей, которое приводит канал, отец героя видео — сотрудник правоохранительных органов и потому ему все сходит с рук.

Ранее в Екатеринбурге группа подростков избила и расстреляла из пневматики 14-летнего школьника. Он с приятелем стоял на остановке, когда к ним подошли несколько подростков с предложением купить электронные сигареты. Те отказались, но «продавцы» не отставали. Тогда один из подростков применил перцовый баллончик. Вскоре школьников нагнала группа примерно из полутора десятков их сверстников. Одному из них удалось убежать, второго хулиганы избили, медики извлекли из его головы пневматическую пулю.

21 декабря в Красноярском кадетском корпусе один кадет случайно выстрелил в другого из пневматического оружия. Воспитанники намеревались скрыть инцидент, однако видео, запечатлевшее происшествие, дошло до педагогов.