«Обо мне тоже фигню пишут»: Путин поддержал рязанского журналиста

https://static.news.ru/photo/14700eb8-405a-11eb-b643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что соответствующие ведомства разберутся с ситуацией вокруг Ново-Рязанской ТЭЦ. Он дал такое обещание в ответ на вопрос главного редактора рязанского информационного портала 62ИНФО Антона Насонова.

На большой пресс-конференции Насонов обратился к главе государства с жалобой на то, что он подвергается критике из-за опубликованного им ролика про Ново-Рязанскую ТЭЦ — крупнейшего регионального производителя тепловой и электрической энергии. Журналист сообщил, что его обвиняют в продажности и ангажированности. Насонов также пожаловался на травлю в Интернете.

Вы ведь понимаете, что ваша работа связана с определёнными рисками. Наоборот, бурная реакция, вероятно, проплаченная, должна вас убеждать в том, что вы на правильном пути. Я попрошу коллег посмотреть ситуацию с Ново-Рязанской ТЭЦ. А вам спасибо. Держитесь, мужайтесь. Такова жизнь, обо мне тоже всякую фигню пишут, — посочувствовал журналисту президент.

Также Путин пообещал с вниманием отнестись к информации журналистки «МК в Рязани» Александры Безукладовой, которая рассказала о героическом поступке вице-губернатора Игоря Грекова. Он спас семь человек во время пожара в арсенале, жители области просят присвоить ему звание Героя России.

Это действительно героический поступок, он заслуживает государственной награды. Мы подумаем, какой именно, — сказал российский лидер.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции, пообщался с музыкантом и шоуменом Сергеем Шнуровым. Он, в частности, ответил на вопрос Шнурова о том, как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику.

Общение президента с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.