Обнаружено тело туристки, попавшей под лавину на Камчатке SHOT: во время схода лавины на Камчатке погибла 44-летняя женщина

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Участники туристической группы, которая 18 марта попала под лавину на Камчатке, обнаружили тело одной из туристок, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на главу правительства Камчатского края Романа Василевского. По данным канала, погибшей оказалась 44-летняя Татьяна Н.

Группа состояла из 11 человек, девятерым из них удалось самостоятельно выбраться из-под лавины. Канал утверждает, что еще одним пострадавшим при сходе лавины является 19-летний Глеб П., его по-прежнему не обнаружили.

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал список туристов, которые попали под лавину на Камчатке. По данным канала, в списке числятся Пылев Г. А., Пылев А. А., Игнат В. В., Некрасова Т. П., Кочетов А. В., Рахматуллина Ю. С., Рахматуллин Р. Х., Айкина Е. В., Шишина В. Н., Скрипаченко А. Ю. и руководитель Чепуштанов А. Д. Пылев Г. А. 2004 года рождения и Некрасова Т. П. 1979 года рождения пропали без вести.

Лыжники планировали дойти из села Пиначево к горячим источникам в природном парке «Налычево». Маршрут был согласован, все участники похода — натренированы. Группа планировала идти до цели два дня, но туристы попали под лавину после ночевки. К ним уже вылетели сотрудники МЧС.