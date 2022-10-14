Площадь пожара на складе в Екатеринбурге увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Прежде сообщалось о 2,5 тысячи квадратных метров, на которых раскинулся огонь. Об увеличении площади пожара РИА Новости сообщили представители пресс-службы МЧС России. Кроме того, в Сети появилась видеозапись происшествия.
По уточненной информации, площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров, — подчеркнули в ведомстве.
Также сотрудники пресс-службы МЧС в разговоре с NEWS.ru рассказали о последствиях возгорания для граждан. По словам собеседников, никто не пострадал. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Точную причину пожара установят в течение нескольких дней, — заявили представители МЧС.
Отмечается, что в Екатеринбурге загорелся склад с пластиковой продукцией.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что военное предприятие под Ярославлем загорелось из-за утилизации ракеты, поскольку у нее случайно запустился двигатель.
Канал писал, что в результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали, их госпитализировали в больницу. Минобороны России информацию не подтверждало.