Пожар на складе Екатеринбурга сняли на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Площадь пожара на складе в Екатеринбурге увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Прежде сообщалось о 2,5 тысячи квадратных метров, на которых раскинулся огонь. Об увеличении площади пожара РИА Новости сообщили представители пресс-службы МЧС России. Кроме того, в Сети появилась видеозапись происшествия.

По уточненной информации, площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров, — подчеркнули в ведомстве.

Также сотрудники пресс-службы МЧС в разговоре с NEWS.ru рассказали о последствиях возгорания для граждан. По словам собеседников, никто не пострадал. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Точную причину пожара установят в течение нескольких дней, — заявили представители МЧС.

Отмечается, что в Екатеринбурге загорелся склад с пластиковой продукцией.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что военное предприятие под Ярославлем загорелось из-за утилизации ракеты, поскольку у нее случайно запустился двигатель.

Канал писал, что в результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали, их госпитализировали в больницу. Минобороны России информацию не подтверждало.