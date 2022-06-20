Обматеривший мальчика за сине-желтый рюкзак мужчина оказался его отцом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, обматеривший ребенка за рюкзак с сине-желтой расцветкой в одной из подмосковных электричек, оказался его родным отцом. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на Управление по транспорту МВД РФ.

Напомним, 6 июня в Сети распространился видеоролик, на котором мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, отчитывает мальчика за окрас его ранца, после чего валит вещь на пол. Рядом с ними находится еще один ребенок. Он также оказался сыном дебошира.

Транспортными полицейскими установлены место и время видеосъемки, а также личности всех троих участников видео. Ими оказались житель Подмосковья 1989 года рождения и его сыновья, — рассказали в МВД.

В отношении задержанного составлено два протокола об административном правонарушении по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 6.24 (курение табака на запрещенной территории). Также с ним была проведена профилактическая беседа.

Ранее полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга Никиту Устюжанина, назвавшего темнокожую модель из Руанды Стеллу Казийаке обезьяной. Он отправился в спецприемник на семь суток, получив 50 часов исправительных работ по решению Фрунзенского районного суда.