Обманом получившему компенсацию после стрельбы в ПГНИУ вынесли приговор Лжепострадавшему после стрельбы в ПГНИУ назначили обязательные работы

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Ленинский районный суд Перми вынес приговор бывшему студенту ПГНИУ Александру Калинину, который обманным путем получил компенсацию после стрельбы в вузе, сообщает «360». Ему назначили 400 часов обязательных работ, обвинив в мошенничестве.

По данным следствия, 20 сентября 2021 года, в день нападения Тимура Бекмансурова на учащихся и сотрудников университета, Калинин в вузе не был. Однако вечером того же дня он обратился в травмпункт с жалобой на боль в ноге, к чему привел прыжок из окна вуза. Через несколько дней он получил выплаты на полмиллиона рублей.

Деньги бывший студент потратил на покупку смартфона и одежды, а оставшуюся сумму отдал родителям.

Правоохранительные органы обратили Калинина внимание, так как его показания противоречили показаниям других потерпевших.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги. В сознание Бекмансуров пришел 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.

Прокурор попросил приговорить стрелка к пожизненному лишению свободы, так как, несмотря на шизоидное расстройство личности, Бекмансуров может осознать характер и опасность своих действий.