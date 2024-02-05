Обломки упавшего в Карелии вертолета Ми-8 нашли на дне Онежского озера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фрагменты разбившегося в Карелии вертолета Ми-8 обнаружили на дне Онежского озера, сообщил глава региона Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале. По его словам, работы на месте ЧП продолжаются.

В районе 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 метра он обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета, — сообщил Парфенчиков.

Вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту в ночь на 5 февраля потерпел крушение в ходе выполнения тренировочного полета над Онежским озером. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что место падения винтокрылой машины обнаружили по сигналу с мобильного телефона командира воздушного судна.

По факту катастрофы Ми-8 в Карелии Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи рассматривают несколько возможных версий причины крушения, в том числе ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность.

Вертолет Ми-8, принадлежавший управлению МЧС по Вологодской области, летел из Петрозаводска в Вытергу. В Прионежском районе при пролете над Онежским озером борт пропал с радаров, связь с экипажем оборвалась около 20:35.