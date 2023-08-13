Обломки упавшего под Калининградом Су-30 попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Горящие обломки истребителя Су-30, который 12 августа разбился в Калининградской области, показал на видео Telegram-канал Amber Mash. По данным канала, запись сделана сразу после крушения самолета.

Это обломки истребителя СУ-30, упавшего сегодня под Черняховском, сразу после аварии. Пилот и штурман катапультироваться не успели, — отмечается в сообщении канала.

Amber Mash ранее рассказал, что при крушении истребителя Су-30 в Калининградской области погибли пилот и штурман. Их полет выполнялся без боекомплекта. Командира экипажа звали Евгений, в округе его знали как охотника. Примечательно, что за несколько мгновений до крушения истребитель как раз пролетел над охотничьей базой «Соколиное гнездо», которую летчик неоднократно посещал.

Базу можно увидеть на записи с места событий. Люди собрались там, чтобы отметить День ВВС. Запись сделали очевидцы происшествия, находившиеся неподалеку от места падения самолета.

Ранее сообщалось, что самолет разбился при выполнении учебно-тренировочного полета. Причиной крушения стала техническая неисправность. Истребитель, принадлежавший Балтийскому флоту, упал в безлюдной местности около поселка Вершинино, который расположен в 70 км к востоку от Калининграда.