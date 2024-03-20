Обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска

Фото: МО РФ

Обломки сбитой вчера украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города, заявил в ходе заседания оперативного штаба губернатор Курской области Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он уточнил, что никто из жителей не пострадал, однако несколько крыш получили повреждения.

В результате работы ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города. Пострадавших нет, — написал Старовойт.

Губернатор напомнил жителям региона, что в случае обнаружения обломков снарядов или беспилотников, приближаться к этим элементам нельзя, поскольку это опасно. О находке попросил сообщать в экстренные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ совершить атаку переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам в Курской области. Инцидент произошел в районе 22:30 мск. Кроме того, над Белгородской областью сбили ракету Patriot, уточнили военные.

До этого сообщалось, что пять жителей Белгородской области погибли за сутки в результате атак со стороны ВСУ. Поселок Горьковский Грайворонского городского округа был атакован дроном-камикадзе. Один местный житель скончался, еще двое получили ранения.