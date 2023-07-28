Обломки украинского беспилотника вынесло на берег в Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины обнаружены на побережье Крыма близ населенного пункта Штормовое, сообщает Telegram-канал Shot. По его данным, речь может идти о дроне Mugin-5 Pro китайского производства. Побережье было оцеплено для изъятия обломков. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали находку.

Отмечается, что обломки были найдены во втором часу дня. Предполагается, что на берег вынесло крыло беспилотного летательного аппарата. В настоящее время обломки находятся на экспертизе. Никто не пострадал, разрушений нет.

Представители Министерства обороны России ранее заявили об уничтожении украинского беспилотника в Московской области в ночь на пятницу, 28 июля. По данным ведомства, аппарат был сбит средствами противовоздушной обороной. Действия Киева в МО РФ охарактеризовали как попытку совершения террористического акта в Москве. В свою очередь мэр российской столицы Сергей Собянин отметил, что уничтожение беспилотника не привело к разрушениям.

Средства радиоэлектронной борьбы также успешно перехватили три беспилотника Вооруженных сил Украины в Курской области. Пограничники обнаружили устройства в Рыльском районе региона утром 27 июля.