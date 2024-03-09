Обломки сбитого украинского БПЛА упали на поликлинику в Курске Старовойт: обломки сбитого беспилотника ВСУ повредили крышу поликлиники в Курске

Фото: МО Украины

Обломки сбитого украинского беспилотника повредили крышу поликлиники в Курске, информировал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Минобороны России информацию не комментировало.

В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв метра кровли. Пострадавших нет. Однако, из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место, — написал он.

По поручению Старовойта на место инцидента отправлены представители администрации области. В частности, с ситуацией разбирается министр здравоохранения Екатерина Письменная.

Ранее губернатор Курской области передавал, что склад горюче-смазочных материалов загорелся в регионе после атаки украинского дрона. По его словам, в результате инцидента в Железногорском районе горит резервуар с топливом.

До этого под обстрел Вооруженных сил Украины попал хутор Мухин в Белгородской области. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки жители шести населенных пунктов остались без света. Пострадавших среди мирного населения нет.