Обломки самолета Су-34 в Ейске попали на видео

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Краснодарского края/ТАСС

Обломки самолета Су-34 в Ейске попали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «112». На них видны обгоревший фюзеляж истребителя и внутренний двор дома, куда упала военная машина.

Вечером 17 октября Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во двор многоэтажного жилого дома. Его пилоты успели катапультироваться. Как заявили в Минобороны России, военный самолет Су-34 потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Согласно данным МЧС, в результате падения самолета на жилой дом погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек получили различные ранения и были госпитализированы. 68 жильцов удалось спасти, свыше 360 человек были эвакуированы. Разрушены 72 квартиры в девятиэтажном доме на улице Коммунистической.