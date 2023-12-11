Обломки рухнувшего здания засыпали дорогу во Владивостоке

Фото: t.me/prosecutor_pk

Часть здания обрушилась на дорогу на улице Гоголя во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель мэрии. Он отметил, что специалисты городской администрации уже выехали на место происшествия.

Специалисты административно-территориального управления Ленинского района выехали на место для выяснения обстоятельств произошедшего. Предварительно, планируется обратиться в контролирующие органы для оценки соблюдения требований безопасности проведения работ, — заявил собеседник агентства.

Telegram-канал NewsVLru опубликовал видео с авторегистратора. На кадрах видно, что стоящее у дороги здание демонтируют, а затем часть конструкции падает на пешеходную дорожку и частично на проезжую часть. Проезжающей мимо машине в последний момент удалось увернуться от обломков.

Ранее похожий случай произошел в Москве. Кирпичная стена обрушилась при сносе девятиэтажного здания у станции метро «Менделеевская». Часть обломков рухнула прямо на проезжую часть и разлетелась на кирпичи. Никто не пострадал.

До этого в Москве на прогуливающихся вокруг дома маму с коляской обрушилось остекление окна с верхнего этажа. Женщину и ее дочь госпитализировали.