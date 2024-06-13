Обломки вражеского дрона обнаружили в калужском лесу Губернатор Шапша: в Калужской области найдены обломки ранее сбитого дрона ВСУ

Фото: МО РФ

Обломки ранее сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины были найдены в лесу в Кировском районе Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По словам губернатора, на месте работает опергруппа.

Сегодня в лесном массиве в Кировском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа, — написал он.

В последний раз Шапша сообщал об атаке украинского беспилотника на Калужскую область 22 мая. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон на территории Дзержинского района. Он уточнил, что атака была отражена в ночные часы.

Утром 13 июня Минобороны РФ сообщило, что ночью дежурными средствами ПВО было уничтожено четыре беспилотника Вооруженных сил Украины над российской территорией. Так, три дрона сбито в небе над Ярославской областью и еще один БПЛА — над Владимирской.

Губернатор региона Михаил Евраев уточнил, что три беспилотника ВСУ были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к Ярославлю. По его словам, разрушений и пострадавших нет.