Обломки неопознанного объекта нашли в поле под Волгоградом

В Еланском районе Волгоградской области обнаружили обломки неопознанного объекта, сообщил глава района Дмитрий Литвинов. По его словам, которые приводит ТАСС, они находятся вдали от населенного пункта в поле. Повреждений и пострадавших нет, уточнил чиновник.

Нет [повреждений домов и пострадавших]. В поле лежат [обломки], далеко от населенного пункта. Все совершенно спокойно, — приводит агентство слова Литвинова.

Сообщения об обломках неопознанного объекта появились в местных Telegram-каналах. Как утверждается, они найдены в окрестностях села Вязовка. По данным канала «Короче, Волгоград», это мог быть летательный аппарат. На месте работают саперы, периметр оцеплен. Минобороны данную информацию не комментировало.