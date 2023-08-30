Обломки беспилотника нашли на территории российского курорта SHOT: обломки БПЛА с передатчиками видеосигнала нашли в Анапе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Анапе найдены два обломка беспилотного летательного аппарата. По сведениям канала, на фрагментах БПЛА имелись передатчики видеосигнала с номерами. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Канал уточняет, что размеры обломков составляют около метра. Их нашли накануне вечером у курортного поселка Витязево. Фрагменты БПЛА отправили на экспертизу, место их обнаружения оцеплено.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированную атаку с помощью беспилотников по ряду российских регионов, в числе которых Брянская, Калужская, Московская, Рязанская, Псковская и Орловская области.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее агонией киевского режима. По ее словам, украинские власти, действуя по сценарию Запада, сами себя загнали в тупик и от безысходности ведут террористическую деятельность.

Военкор Александр Сладков, в свою очередь, порекомендовал российским военным проявлять большую бдительность и готовиться заранее к крупным атакам ВСУ на различные объекты.