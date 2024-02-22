«Облили друг друга компотом»: директор школы в Якутии о драке в столовой Российская школьница облила парня компотом и получила сотрясение мозга

Полиция начала разбирательство в связи с конфликтом между девятиклассниками в школе №5 города Ленска в Якутии, сообщил NEWS.ru директор учреждения Игорь Бондаренко. С заявлением к правоохранителям обратились родители девочки, получившей сотрясение мозга.

Инцидент произошел еще 15 февраля. Да, поссорились два девятиклассника, облили друг друга компотом. Родители пострадавшей девочки обратились в полицию, они приезжали в школу. Сейчас ведется следствие. Со своей стороны мы в школе тоже провели дисциплинарную беседу по этому поводу. Учатся они в параллельных классах. Сейчас ученица находится на больничном дома, — рассказал директор школы.

Ученик, который ударил облившую его компотом девочку, и ранее провоцировал драки, сообщил NEWS.ru другой школьник. При этом подросток продолжает ходить в школу.

Знаю, что этот парень часто конфликтует с ребятами и учителями, начинает драки. Учится в параллельном. Его не очень-то любят. Он ходит в школу, не отстранили, а у девочки сотрясение. Ее родители приходили в школу, разбирались, — рассказал школьник.

Ранее сообщалось, что школьная учительница в поселке Малышева в Свердловской области 27 раз уколола руку девятилетнего второклассника циркулем, чтобы проучить его. По словам мальчика, перед этим педагог вывела его из-за парты, чтобы за наказанием наблюдал весь класс.