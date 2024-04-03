Обиженные петербуржцы закинули в магазин дымовую шашку В Петербурге задержали двух метателей дымовой шашки

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Полиция Петербурга задержала двух подозреваемых в нападении на магазин, сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленобласти. Мужчины закинули в помещение дымовую шашку из-за отказа продать им алкоголь.

В ведомстве уточнили, что рано утром 2 апреля в полицию обратился грузчик магазина на улице Лени Голикова. Он рассказал, что двое забросили в здание дымовую шашку.

Полицейские в тот же день задержали подозреваемых на Дачном проспекте. Ими оказались мужчины в возрасте 24 и 29 лет. Отмечается, что они были пьяны, а персонал магазина не захотел продавать им алкоголь. После отказа задержанные решили закинуть в помещение дымовую шашку. Обошлось без пострадавших.

В отношении подозреваемых составили административный протокол о мелком хулиганстве. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В МВД добавили, что 29-летний задержанный был судим за незаконный оборот наркотиков.

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