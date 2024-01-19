Обильные дожди затопили десятки домов под Севастополем

Фото: t.me/razvozhaev

Десятки домов и дачных участков подтопило в окрестностях Севастополя во время паводка после обильных дождей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Спасатели эвакуировали 19 человек. В связи с ситуацией власти создали оперативный штаб.

Оказались подтопленными: СНТ «Сахарная Головка»: около 40 участков, из них девять с жилыми домами (в домах воды нет); Ромашковый тупик: подтоплено ливневыми водами четыре дома (в двух домах была вода); село Гончарное: 14 домов подтоплено; село Черноречье: подтоплено семь домов и несколько участков, — сообщил Развожаев.

По словам губернатора, эвакуированные разместились у родственников. В готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения.

Глава региона уточнил, что переливы воды и выносы щебня наблюдаются на автодорогах Ялта — Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное — Ялта, Передовое — Широкое, Тыловое — Орлиное, Орлиное — Голубинка — Широкое. Ограничен въезд на одном из двух подходов в Озёрное.

Ранее мощный снежный циклон обрушился на Южно-Сахалинск. Из-за сильной метели в регионе была почти нулевая видимость. В аэропорту отменили несколько рейсов на вылет и посадку, а также закрыли движение по четырем трассам. В Сети появилось видео с последствиями непогоды.