Житель Правдинска сжег машину начальника из-за отказа купить смартфон

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель города Правдинск Калининградской области поджег автомобиль своего начальника, пообещавшего купить ему смартфон, сообщает Telegram-канал Amber Mash. По его данным, начальник не сдержал обещания, что вызвало недовольство у ранее судимого мужчины. Дождавшись наступления темноты, он облил капот грузовой машины маслом, после чего поджег ее спичкой. Позднее его задержали полицейские.

Конфликт между рабочим и начальником произошел в поселке Седово. Подозреваемым в поджоге стал мужчина по имени Алексей. Известно, что у него пять судимостей, в том числе за поджог дома в соседнем населенном пункте. Несмотря на все это, коллеги мужчины утверждают, что он исправно выполнял все задачи от своего начальника Эдуарда. После того как мужчина поджог автомобиль, он был доставлен в отделение полиции. Однако позднее, как утверждает Эдуард, он был отпущен. Предполагается, что он покинул отделение по подписке о невыезде. Общая сумма ущерба оценивается в 300 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, жительница Севастополя кинула бутылку с зажигательной смесью в дверь местного военного комиссариата. Начавшийся пожар был оперативно потушен сотрудниками военкомата, 62-летняя пенсионерка задержана и доставлена в отделение полиции. Мотивы ее действий устанавливаются следователями.