Обезглавленного котенка подбросили в детскую коляску семье из Всеволожска

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В городе Всеволжске Ленинградской области 14 апреля 54-летний местный житель обнаружил в детской коляске обезглавленного котенка, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правоохранительные органы. Мужчина уточнил, что коляска принадлежит его семье. Она стояла в подъезде шестиэтажного дома на Советской улице.

Мужчина пояснил, что ни с кем ранее не конфликтовал и угроз не получал. Обратившийся в полицию гражданин работает преподавателем в центре подготовки кадров для атомной промышленности. АН «Оперативное прикрытие» уточняет, что видеонаблюдение в подъезде отсутствует, поэтому установить злоумышленника не получится. По данным Piter.tv, начато разбирательство в дело о жестоком обращение с животным.

В феврале под Саратовом в селе Юрьевка волонтеры обнаружили около 100 мертвых собак и кошек. Замерзшие трупы были упакованы в черные полиэтиленовые мешки и лежали среди мусора, который оставили для вывоза. Тела находились на заднем дворе приюта для бездомных животных «Рич». Волонтеры отмечали, что трупы на заднем дворе приюта появлялись в течение 15 дней.