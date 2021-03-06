Объездную дорогу вокруг Кемерова построят за 42 млрд рублей

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Транспортный обход Кемерова, стоимость которого оценивается в 42 млрд рублей, построят на условиях государственно-частного партнёрства (ГЧП). Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил на совещании с премьером по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса.

Ключевой объект программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года — строительство автомобильного обхода Кемерова. Общий объём финансирования этой дороги — 42 млрд рублей. Из федерального бюджета предлагается выделить половину этих средства, оставшееся планируется привлечь в рамках государственно-частного партнёрства, — цитирует ТАСС Решетникова.

Кемерово — единственный областной центр в Сибирском федеральном округе, который не имеет объездной дороги. Весь транзитный транспорт, которые едет по федеральной трассе Р-255 «Сибирь»: Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск, проходит практически по центральным улицам города. Власти Кузбасса уже разработали проект объездной трассы и передали его в Главгосэкспертизу.

Северо-западный обход Кемерова спроектирован как четырёхполосная дорога с разделением встречных потоков. Её строительство планируется вести в два этапа. Протяжённость первого участка составит порядка 48 км. В него войдёт новый автомобильный мост через реку Томь.

Как писал NEWS.ru, Максим Решетников во время совещания заявил, что на программу социально-экономического развития Кемеровской области в период с 2021 по 2024 год будет выделено 55 млрд рублей. Так, 51 млрд — средства федерального бюджета, остальные деньги — из региональных источников. Цель программы — это решение социальных вопросов, опережающее развитие инфраструктуры и диверсификация экономики Кузбасса.

Кроме того, в декабре прошлого года была принята стратегия социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. Она разрабатывалась два года на основе указа Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года.