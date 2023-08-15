Объекты ВСУ в Краматорске попали под мощный обстрел

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что серия мощных прилетов по объектам Вооруженных сил Украины зафиксирована в подконтрольном Киеву городе Краматорск в ДНР. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По предварительным данным канала, под обстрел попали объекты украинской армии в районе цехов завода «Энергомашспецсталь» и Краматорского завода тяжелого станкостроения. Недавно ВСУ начали размещать там большое количество военной техники и боеприпасов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 14 августа Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Атака по выявленным объектам была произведена высокоточным дальнобойным оружием морского базирования, отметил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Недавно стало известно, что ВС РФ нанесли серию ударов по Казачьей Лопани, где располагались подразделения Вооруженных сил Украины. Среди украинских солдат много погибших и раненых, обстрел позиций ВСУ продолжается. Также военнослужащим армии России удалось занять два украинских опорных пункта на Купянском направлении.