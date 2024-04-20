Объект ТЭК вспыхнул после атаки беспилотников в Смоленской области Губернатор Анохин: сбитый БПЛА в Смоленской области воспламенил объект ТЭК

Фото: МО Украины

Силы ПВО пресекли атаку беспилотников в Смоленской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. По его словам, после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. Сведения по пострадавшим уточняются.

В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы, — написал он.

Ранее после ликвидации беспилотного летательного аппарата в Курске возле Центрального рынка произошло возгорание. Губернатор Курской области Роман Старовойт добавил, что сотрудники оперативных служб сразу отправились на место происшествия. Перед этим он опубликовал пост с предупреждением об опасности атаки дронов.

Кроме того, российская система ПВО сбила шесть украинских беспилотников в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что началось возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Позднее он информировал, что еще один БПЛА самолетного типа уничтожен над Суземским районом. Пострадавших и разрушений нет.