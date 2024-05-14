Объект культурного наследия загорелся в Ставрополе

Фото: t.me/mchs_official*

Пожар произошел в особняке первой половины XIX века на улице Карла Маркса в Ставрополе, кадры тушения публикует пресс-служба ГУ МЧС РФ. Площадь пожара превышала 100 квадратных метров, его в итоге локализовали на 150 квадратах.

На месте происшествия работают 39 специалистов и девять единиц техники. Причины происшествия выясняются. Информации о пострадавших не поступало. Частично обрушилась кровля, эвакуированы 10 человек.

Ранее жительница Люберец устроила пожар в квартире во время обряда по изгнанию демонов. Инцидент произошел в доме на улице Юности. После того как огонь охватил квартиру, девушка вылезла на улицу через окно, устроилась на лавочке и стала читать книгу.

Также сообщалось о возгорании на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске. Перед этим там проводились сварочные работы. Управление СКР заявило о начале проверки всех обстоятельств случившегося. Сейчас проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий. Судно находится на ремонте в сухом доке. О пострадавших не сообщалось. Площадь возгорания составила 936 кв. м.

До этого пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре в Орловском районе Ростовской области, там вспыхнула цистерна с топливом на железнодорожной станции. Спасателям удалось локализовать пламя на 200 «квадратах».