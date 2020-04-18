ОАК закрыла главный офис после выявления COVID-19 у нескольких сотрудников

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Входящая в Ростех Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приостановила работу центрального офиса в Москве после того, как у нескольких его работников тесты на коронавирус дали положительный результат.

ОАК с 15 апреля закрыла главный офис в Москве, после того как у нескольких сотрудников был выявлен COVID-19, сообщили источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией. По их словам, коронавирус диагностирован в том числе у нескольких топ-менеджеров.

Офис, по данным издания, будет закрыт как минимум до 22 апреля. При этом источники отмечают, что нескольких сотрудников госпитализировали, а других отправили на карантин.

При этом в пресс-службе ОАК «Интерфаксу» подтвердили , что коронавирусная инфекция действительно была обнаружена у нескольких сотрудников ОАК.

Дополнительные карантинные меры вводятся точечно в отношении ограниченного количества сотрудников, контактировавших с теми, у кого диагноз подтвердился, — отметили в пресс-службе.

В корпорации сообщили также, что сотрудники московских отделений перешли на удалённую работу. Поэтому «карантинные меры вводятся точечно в отношении ограниченного количества сотрудников, контактировавших с теми, у кого диагноз подтвердился».

Для сотрудников, которые вынуждены находиться на самоизоляции, компания за свой счёт организует комплексную диагностику.

Как писал NEWS.ru, ранее пятый пациент с коронавирусом умер в Ингушетии.