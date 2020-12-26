Нурмагомедов прокатился на самокате по Махачкале

https://static.news.ru/photo/8de7bed0-4861-11eb-aa96-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото, как он катается ночью на электросамокате по Махачкале.

Когда мафия засыпает, я выезжаю в город. Не всегда, но выезжаю, — подписал он фото в Instagram.

За шесть часов его пост набрал более миллиона лайков. Всего у Нурмагомедова 26,4 млн подписчиков в Instagram.

32-летний дагестанец после победы над американцем Джастином Гейтжи объявил в этом году о завершении своей профессиональной карьеры в смешанных единоборствах (ММА).

Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным среди россиян спортсменом уходящего года. За него отдали голос 10% россиян.

Также Нурмагомедов был признан спортивной звездой года по версии британской телерадиовещательной корпорации BBC. В компании отметили, что Хабиб трижды успешно защитил титул и показал себя как один из наиболее доминирующих спортсменов в истории смешанных единоборств. Его профессиональный рекорд составляет 29 побед и 0 поражений, при этом 13 из этих боёв он провёл под эгидой UFC.