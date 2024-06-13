«Ну подумаешь, говно льют»: водитель ассенизатора избил женщину на Алтае В Барнауле женщину ударили головой о машину за съемку слива фекалий в коллектор

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Барнауле водитель ассенизатора несколько раз ударил и обматерил женщину, которая сняла на видео, как он сливает нечистоты в коллектор, сообщает Telegram-канал «News. Алтай» и публикует видео с моментом нападения. Девушка отметила, что инцидент произошел недалеко от ТЦ «Волна», а зловонный запах распространялся по всей округе, на территории садоводства.

Реакция водителя меня шокировала! Он выскочили из КАМАЗа и резко ударил меня головой о мою же машину, при этом орал матом, руки у меня все в синяках, потому что пытался запихнуть меня в мою закрытую машину, а выходило, что просто стучал мной о нее, — рассказала пострадавшая.

В планах местной жительницы было написать жалобу в природоохранную прокуратуру. Она и ее соседи и ранее жаловались в полицию и администрацию города, но власти никак не реагируют на незаконный сброс нечистот в коллектор.

Я написала заявление в полицию. Водитель вины не признает, хозяин ассенизатора тоже считает, что ничего страшного не произошло: ну подумаешь, говно льют, ну подумаешь, избил женщину, ничего же страшного не произошло, — жалуется местная жительница.

Ранее под Красноярском мужчина по имени Тарас избил монтировкой местную жительницу, с которой конфликтовал в чате. Двое не смогли найти общий язык, обсуждая вопрос сбора средств на строительство дороги, размытой водой. Женщина настаивала, что этим должны заниматься власти за счет бюджета, а не дачники за свои деньги.