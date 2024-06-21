На Ильский НПЗ в Краснодарском крае упал беспилотник ВСУ Оперштаб: Ильский НПЗ в Краснодарском крае загорелся после атаки ВСУ

Фото: МО Украины

При падении обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае пострадали два человека, передает пресс-служба оперштаба по региону. По данным ведомства, предприятие загорелось, возгорание уже удалось ликвидировать.

21 июня около 04:00 в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работают все экстренные службы, — написали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что обломки беспилотников, упавшие в Краснодарском крае, привели к травмам у четырех человек. В оперштабе уточнили, что повреждения также зафиксировали на здании автовокзала «Южный» в Краснодаре.

До этого над регионом были сбиты несколько дронов ВСУ. Оперштаб указал, что Украина предприняла попытку массированной атаки на Темрюкский, Ейский и Северский районы, там никто не пострадал. Кроме того, ПВО нейтрализовала дроны над поселком Афипский, разрушений нет.

Ночью 20 июня в Луганске прозвучали взрывы. Минобороны и местные власти не комментировали ситуацию. Они, как уточняется, были слышны после полуночи — в период с 01:24 до 01:27 мск. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.