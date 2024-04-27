НПЗ в Краснодарском крае приостановил работу после атаки 10 дронов

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Нефтеперерабатывающий завод в городе Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае временно остановил работу, после того как в ночное время была совершена попытка атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских сил, пишет ТАСС со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева. По его словам, на завод прилетели 10 беспилотников.

После атаки произошло серьезное возгорание. Не исключены скрытые повреждения, — сказал Труднев.

Также глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале указал, что в Краснодарском крае уничтожены более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в Славянском, Северском и Кущевском районах. По его словам, дроны напали на нефтеперерабатывающий завод и другие объекты инфраструктуры. Никто не пострадал, значительных разрушений не произошло. Спасательные службы занимаются ликвидацией возгораний, вызванных падением БПЛА.

Ранее в Сети был опубликован момент взрыва в Славянске-на-Кубани. На кадрах можно увидеть мощный взрыв вдали, который озаряется яркой вспышкой. После этого в месте удара начинается активное горение.