Новым регионам хотят разрешить штрафы за завышение цен Документ о штрафах за завышение цен в новых регионах РФ готов ко второму чтению

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут на региональном уровне устанавливать административную ответственность за завышение предельных уровней цен на товары в случае принятия соответствующего документа в Госдуме. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, расширяющего круг лиц, которые будут вправе рассматривать дела в сфере защиты гостайны. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал документ.

Согласно предложению парламентариев, власти регионов смогут штрафовать предпринимателей или будут выдавать им предписание за нарушение нормы.

Такое наказание можно будет назначить непосредственно на месте совершения правонарушения. При этом не предусматривается составление протокола о правонарушении. Законодатели предлагают оформлять постановление по делу об административном правонарушении.

В случае принятия закона новые нормы будет применяться до 31 декабря 2025 года включительно.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что цены на продукты, товары и услуги в России в октябре начали расти быстрее в годовом выражении в связи с ранее произошедшим ослаблением курса рубля, а также с повышенным потребительским спросом. По его словам, влияние на повышение цен оказал рост доходов граждан, который рынок не сумел «переварить».